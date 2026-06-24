元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、息子のお食い初めの様子をアップした。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「日向で調達したヘベスも所々に取り入れ、“生涯、食べることに困らないように”とご祈願。お料理は全て妻の手作りです」と紹介。「そしてなんと、父の日のサプライズプレゼントで、可愛いＴシャツもいただきました」とイラストが描かれたＴシャツも着てみせた。「ゆいとた