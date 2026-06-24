◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（２８日、福島）で、抽選対象であるクカイリモクと初コンビ予定のフランシスコ・ゴンサルベス騎手（３６）＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝は、今週末が短期免許のラストウィーク。先週まで１３勝で「（目標の）２０勝に届かなそうなので、あと２勝はしたい」と意欲をのぞかせた。今後は７月にスペ