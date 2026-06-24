現場の評価よりも、社員の「過去の部活経験」を絶対視する上司。そんな理不尽な環境に置かれたら、誰しも堪えられないではないか。前編では、IT関係の会社でマネージャーを務める40代男性が、仕事についていけない元体育会系の30代部下をめぐって社長と対立した経緯を紹介した。論理的思考が苦手でその場しのぎを繰り返す部下の異動を打診したところ、社長から「仕事なんてスポーツよりはキツくないはずだ。確か君は運動部の経験な