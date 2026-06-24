職場で上司と方針が合わないことは珍しくないが、それが単なる「体育会系への信仰心」によるものだとしたら堪ったものではない。投稿を寄せた40代男性（IT関係のマネージャー）の悩みは、直属の上長である社長の「妙に体育会系出身贔屓なところ」だった。男性は運動部の経験がなかったため薄々見下されている気配を感じていたが、実務に害がないうちは受け流していた。しかし、いざ業務に直結する問題が起きると、その盲信が浮き彫