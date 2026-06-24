「連盟は、選手間の人種、宗教、政治的な差別を防ぐことを目的とする」【写真】この記事の写真を見る（3枚）かつてFIFA（国際サッカー連盟）の憲章にはこのような条項があった。よく「政治とスポーツは切り離すべき」という議論があるが、机上の空論だろう。どうしたって両者は不可分なものだ。ワールドカップ（以下、W杯）というオリンピックにも匹敵する国際的なイベントともなれば、なおさらだ。開幕を前に多くの特別番組が組