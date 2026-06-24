長年連れ添った最愛の夫が突然、心筋梗塞で帰らぬ人となった。悲しみに暮れる日々を送る和田信子さん（仮名）を見かねた息子夫婦は、「お母さん、犬とか飼うのどうかな？」と提案する。【写真】この記事の写真を見る（2枚）子犬との新しい生活を想像し、ようやく笑顔を取り戻しかけた信子さんだったが、長年住み慣れた分譲マンションは「ペット飼育禁止」の物件だった。なんとかルールを変えようと理事会に提案し、管理組合で