〈《分譲マンション住まいの苦悩》最愛の夫が急死、悲しみを癒やすための「子犬」すら許されない…事前のアンケートでは8割が賛成したはずの“ペット飼育可”ルールが“まさかの否決”になった理由〉から続くペットを飼うため、長年住んだ分譲マンションを売却し、賃貸へ住み替える決意をした信子さん（仮名）。しかし、不動産屋の担当者からは「65歳を超えると賃貸探しは困難を極めます」と無情な現実を突きつけられ、入居審査