〈「内装が古い」「旧耐震が気になる」と思い出の我が家を否定され…愛着あるマンションを“800万円引き”で手放した未亡人が明かした“複雑な心情”〉から続く60歳で新築マンションに買い替え、15年の住宅ローンを組んだ小林幸太さん（仮名）。銀行との日常取引やまとまった頭金のおかげで無事に審査を通り、75歳でついに完済の日を迎えた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「これで老後は安泰だ」とホッとした矢先、上階に