〈60歳でローンを組み、75歳でやっと完済した直後に…終の棲家を手に入れた老夫婦を襲った“最悪の騒音トラブル”とは《上階からの激しい叫び声》〉から続く60歳で新築マンションに買い替え、15年の住宅ローンをついに完済した小林幸太さん（仮名）。しかし「これで老後は安泰だ」とホッとした矢先、上階に引っ越してきた家族による昼夜問わずの強烈な騒音に悩まされるようになる……。【写真】この記事の写真を見る（2枚）マ