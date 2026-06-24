働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論「クソが!!」と思った時に読む本』。【画像】“100m”に人生のすべてを懸ける大人気マンガ、笑いに取り憑かれたハガキ職人の壮絶な記録…「人材育成のプロ」が全力で推す“今読むべき14冊”をすべて見る本書の著者で、大の読書好きでもある人材育成のプロ・坂井風太さんが、古典的名