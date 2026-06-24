千葉県松戸市で起きた凄惨な強盗殺人事件。ギャンブルで作った借金の返済を免れようとする身勝手な男たちによって、一人の男性の命が理不尽に奪い去られた。後に法廷で明らかになったのは、被害者を縛り上げたままカジノクラブでバカラ賭博に興じるという、常軌を逸した加害者たちの行動……。身勝手な欲望の果てに行われた、残酷な犯行の経緯をたどる。【写真】この記事の写真を見る（3枚）※登場人物はすべて仮名借金550万円の