〈「このままではもうしようがない」「埋めなくちゃ」白血病の妹へのリンパ球提供を控えた男性を襲った“バカラ狂いのリフォーム業者”…被害者を監禁した状態でギャンブルに勤しむ殺人犯の“ヤバすぎる犯行計画”とは〉から続く借金返済を逃れるために知人のコンドウミナトさん（当時47歳）を殺害し、奪ったキャッシュカードの金でバカラ賭博に興じていたハシヅメシュン（当時42歳）とナカニシユウ（当時59歳）。彼らの身勝手な