俳優の川島海荷（32）が23日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。過去に受けたデートDVを告白した。【写真】「わあ〜〜〜素敵」“ディズニー映画イメージ”のウエディングフォトを披露した川島海荷＆中村克この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。身体的、精神的、社会的、性的、経済的など、さまざまな形の暴力として分類される。2024年に競泳の中村克と結婚し、幸せな日