23日夜、島根・出雲市の商店街で火事があり、現在も消火活動が続いています。映像には、炎と白い煙、そして火の粉が上空に立ち上っている様子が映っています。23日午後7時半ごろ、出雲市今市町の商店街「サンロードなかまち」で、「建物の2階から黒煙が出ている」と近くの人から消防に通報がありました。出火から7時間余りがたった午前3時現在も消防車など15台が出て消火活動が続いていますが、消防によりますと、これまでに十数棟