『「ノーマル」の誕生「普通の人」という幻想はいかに作り出されたか』（サラ・チェイニー 著／田沢恭子 訳）「我々はノーマルという単語を〈普通〉という意味で使っていますが、元々数学で〈直角〉という意味です。〈普通〉という意味で使われるようになったのは、19世紀以降で、比較的歴史は浅いのです」【写真】この記事の写真を見る（2枚）私はノーマルなのか。ノーマルから外れてはいないか――。私たちを縛る「ノーマル