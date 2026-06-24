俳優の舘ひろし（76）が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。“好物”を明かし、女性陣をメロメロにした。【画像】まさかの事実に驚き！舘ひろしが「お世話になった」と明かす…林修の父が関わったCMこの日は「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、荒川（エルフ）、王林、大久保佳代子（オアシズ）、和見龍弥、シュナイダー飛夢、高橋成美、竹内由恵、舘ひろし、内藤剛志、浪