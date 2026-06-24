アリババグループのビル前に掲げられたロゴ＝2022年6月、北京（共同）【ニューヨーク共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は23日、中国電子商取引（EC）大手アリババグループが、米国防総省による「中国軍事企業」指定の取り消しを求め、米西部カリフォルニア州の連邦地裁に提訴したと報じた。FTによると、アリババは訴状で、国防総省から中国軍関連企業のリストに掲載されたことについて「十分な証拠が示されていない」