ロイター通信などの最新の世論調査で、アメリカのトランプ大統領の支持率が34％と最低水準に並んだことがわかりました。ロイター通信などが23日に公表した世論調査の結果によりますと、トランプ大統領の支持率は34％まで低下し、4月に記録した最低水準に並んだことがわかりました。トランプ大統領の支持率は、2期目の就任時には47％でしたが、強硬な移民政策や物価高に加え、イランとの戦闘をめぐる不満などを背景に低下が続いてい