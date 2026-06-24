出先や出張先でPC作業をする際、意外と悩まされるのがマウスの持ち運びです。ノートPCやタブレットはスリムでも、マウスだけはバックの中で盛り上がってしまったり、狭いスペースに押し込んで故障の原因になったりと、扱いに困ることがありますよね。そんなモバイルワークの悩みを解消してくれるのが、ロジクールから7月2日に発売予定の「Mobi Fold」（1万4850円）。ロジクール初の折りたたみ式ワイヤレスマウスは、携帯性と使い勝