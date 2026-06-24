セントレジスホテル大阪は、「セントレジス シャンパン＆ビアガーデン」を6月5日から10月31日まで開催している。日本各地の冷菜を中心に約10種を盛り込む予約限定の前菜盛り合わせをはじめ、郷土料理や発酵食材を洋風に仕立てたメニューをそろえる。秋田のいぶりがっこと酒粕にクリームチーズを重ねたブリオッシュトーストや、大阪・箕面ビールで煮込んだ黒毛和牛すじ肉、山形の発酵調味料「あけがらし」を添える黒毛和牛と野菜の