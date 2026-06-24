「家にいるのに疲れが取れない」「なぜか集中できない」。そんな状態が続いている人は少なくありません。しかし、その原因は性格や気合い不足ではなく、“部屋の使い方”にあるかもしれません。30年以上にわたり家づくりに携わってきた建築家・八納啓創さんが語ったのは、「環境を整えると、心はあとから整ってくる」というシンプルな真実でした。毎朝5時55分から開催している「1分朝活」で語られたその話は、「人生を変えたければ