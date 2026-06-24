日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンとダラスで対戦する。23日、ナッシュビルでの練習中、日本サッカー協会の広報から、14日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英がダラスへの遠征には参加しないと発表があった。これで、20日のチュニジア戦に続く欠場が正式に決定した。そのレフティについて、長友佑都は「もう相当良くなってますよ。チュニジア戦から帰ってきて、すぐ