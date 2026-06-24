６月22日に放送された日本テレビ系の人気バラエティ番組『月曜から夜ふかし』で、タレントのマツコ・デラックスさんが北中米ワールドカップと日本代表について熱く語り、スタジオを盛り上げた。番組の冒頭でマツコさんは、現在開催中のW杯への強い関心を明かした。「私ワールドカップしか興味ないの今。今回行こうと思ってたの。マジで」さらに、現地観戦も検討していたものの、入院の影響で断念したと説明した。「でも入院