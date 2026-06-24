グループ2位につける日本。スウェーデン戦で大差の勝利を飾れば、1位突破もあり得る(C)Getty Images北中米ワールドカップで現在、グループF2位につける日本代表は、現地時間6月25日のスウェーデン代表戦がトーナメント進出を懸けたゲームとなる。引き分けや敗戦でも、数字上はトーナメントへの可能性があるものの、森保一監督率いる日本チームはあくまでも勝ち点3奪取に意欲を燃やしている。【動画】これが「現代の奇跡」だメ