夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、九州・沖縄地方にお住まいの30代男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：s3年代性別：30代男性同居家族構成：本人、妻、息子住まいの地域：九州・沖縄地方職種：事務／総務／人事／経理業種：団体職員雇用形態：正社員勤務年数：5〜10年世帯年収：本人550万円、配偶者600万円現預金：700万円、リスク資