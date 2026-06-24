「通勤電車の凄さを甘くみていました」――。【育児中体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、女性客が勢いよく…東京都在住の女性読者・Sさんが振り返るのは、ちょうど1か月前の出来事。彼女は5歳の娘と遊びに行くため、朝の電車に乗ったのだが......。＜Sさんからのおたより＞つい1か月前の2026年5月。ある平日の木曜日、私は5歳の娘と初めて豊洲の「キッザニア東京」に行くことにしました。初めてのキッザニアはとても楽し