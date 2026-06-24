「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手（２６）が意地の３安打２打点だ。七回に中前へ２点適時打を放ち、プロ入り後初となる３試合連続複数打点をマークした。六、九回にも安打し今季５度目の猛打賞。打線の中軸を担う男が、敗戦の中で存在感を示した。チームは３連勝を逃し、借金は１３に逆戻りした。しぶとく、食らいついた。詰まり、バットを折られながらも中前へはじき返した。１−７の七