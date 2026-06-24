４人組ガールズグループ・ｃｏｓｍｏｓｙ（コスモシー）の初の日本オリジナル楽曲「ｓｔａｙＡｌｉｖｅ」が、読売テレビ制作の日本テレビ系ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（７月２日スタート。木曜、後１１・５９）の主題歌に起用されることが２３日、分かった。「親愛なる−」は田中麗奈（４６）と古川雄大（３８）がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く夫婦心理サスペンス。田中は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を