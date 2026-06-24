◆ 初回の好守備に感嘆「肩も強い」「走者が滝澤ですからね」楽天・佐藤直樹が23日の西武戦で、5打数2安打と活躍。守備では初回一死一塁で右前安打の打球を三塁へノーバウンドで送球し、一塁走者・滝澤夏央をアウトにした。2試合連続で攻守に躍動した佐藤に対し、23日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「頼りになる選手になってきた」と称賛すると、解説の坂口智隆氏は「日々アピールだろうが、守