人間の幸福度は何で決まるのか。ワンキャリア取締役の北野唯我さんは「人が幸福を感じるために必要な要素は、所得や学歴よりも『選択』に大きく左右される」という――。※本稿は、北野唯我『仕事を好きになる技術』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／sakai000※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sakai000■なぜ「ホワイト企業」でも病んでしまうのか「今の仕事が、どうしても好きになれませ