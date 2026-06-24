◆ 「甘く入った所はやはり捉えられる、2巡目になると尚更」ソフトバンク・上沢直之が23日、右肘のコンディション不良から復帰して39日ぶりに一軍戦で先発登板。3回に若月健矢にソロ本塁打を浴び、5回4安打2奪三振2四球3失点で今季3敗目を喫した。上沢の投球内容について、23日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・五十嵐亮太氏は「全体的に制球はできていたが、空振りが取れなかった。83球投げたうち、空振り