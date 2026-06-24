元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が、ファンを魅了した。本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】本田仁美、ミニ丈トップスから白肌あらわ公開された写真には、ステージ衣装をまとった本田の姿が収められている。ホワイトのミニ丈トップスに繊細なビジューが施された華やかな衣装で、圧倒的な存在感を放った。上半身をアップで捉えたカ