Ｗ杯北中米大会に出場中のサッカー日本代表ＭＦ佐野海舟との結婚を公表したモデル・木下桜が２４日までに自身のＳＮＳを更新。雨の日ドライブを満喫する様子を公開した。木下は自身のインスタグラムに「雨の日ドライブ」とつづると、白Ｔシャツにに黒のパンツ、サングラスを合わせたシンプルなコーデ姿の笑顔ショットや飲み物を手にした写真などを披露した。この投稿には「ようちゃんいつでもかわいい」「こういうカジュアル