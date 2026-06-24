週末にかけてはダブル台風7号と8号の動向に注意が必要です。台風7号は25日(木)から27日(土)頃に強い勢力で沖縄地方に接近し、さらに28日(日)にかけて九州から本州に沿うように東進する見込みです。沖縄では25日(木)から非常に強い風の吹く所があり、早めの対策が必要です。また、台風の接近前の今日24日(水)から明日25日(木)は九州や四国、近畿で大雨となるおそれがあります。一方、台風8号は27日(土)に東海から関東に接近するおそ