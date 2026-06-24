タレントの平愛梨が２４日までに自身のインスタグラムを更新。ネイルアートが話題を集めている。「わたしのネイル」と書き始め、「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた嬉しすぎる」とつづると、親指に５大会連続でサッカーＷ杯代表に選出された夫・長友佑都の写真がプリントされたネイルを披露。「カオス達も『え？！ママの手にＰＡＰＡがいる！！』とハイテンション