突然ですが、「定期券」が何の略か知っていますか？普段あまり考えたことない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「定期乗車券」でした！「定期券」の正式名称は「定期乗車券」です。電車やバスなどの公共交通機関で、決められた区間を一定期間繰り返し利用できる乗車券のことを指します。一般的には「定期」と略して呼ばれることが多く、通勤や通学で毎日同じ区間を利用する人にとって欠かせない存在です。有効期間は1