2026年9月に開業40周年を迎える「ホテルニューオータニ大阪」パリで誕生し、400年の歴史を誇るフランス最古のレストラン「トゥールダルジャン」。40周年特別企画のガストロノミーフェアとして、『トゥールダルジャン 東京 SPECIAL 2 DAYS ～Héritage et Évolution～』が2026年6月13日・14日の2日間限定で開催。間もなく開業40周年を迎える「ホテルニューオータニ