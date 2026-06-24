日産自動車が２３日に開いた定時株主総会で、１２人の取締役候補のうち、メインバンクのみずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）出身で社外取締役の永井素夫氏（元みずほ信託銀行副社長）の再任案が否決された。大手企業で会社側の提案が否決されるのは異例だ。日産は新体制で経営再建を加速する考えだったが、先行きには不透明感も漂う。（高村真登、大塚健太郎）棄権「（永井氏の選任案は）過半数の賛成が確認できませんでした