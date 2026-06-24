「人は迷うと沢を下る…」【写真】救助ヘリから見た、沢の近くの遭難者山で起こりがちな判断ミスへの注意喚起と、実際の救助の様子を記録した動画がXに投稿され大きな反響に。沢を下ることと「遭難」の関係などを、山岳遭難救助の立場から詳しく話してもらいました。山登りをする人が増えたシーズンに、長野県警察山岳遭難救助隊（@NAGANO_P_M_R）は、山で迷った時には「『登り返す』ことが重要」とXに投稿しました。山を下るので