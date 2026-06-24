「N-BOX」マイチェンモデル予約開始！ホンダは2026年6月22日、軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のマイナーモデルチェンジに向けた予約受付を開始しました。発売は同年7月を予定しています。2023年10月に発売された3代目N-BOXは、上質なデザインや広い室内空間、運転しやすい優れた視界が評価されてきました。【画像】超カッコいい！ これが新型「N-BOX」です！（23枚）全タイプに標準装備されている先進の安全運転支援システ