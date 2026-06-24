私はエリカ。部活で「真面目にやれ」とアイに怒鳴られて泣きながら帰宅すると、ママがアイに対してすごく怒ってくれました。私が「部活に行きたくない」と話すと、ママは「ほかの誰かのせいで娘が部活に行けないなんて許せない」と怒り、顧問の先生に電話をかけはじめます。アイの親と直接話したいと伝え、先生の指導不足についても厳しく指摘していました。ママが怒ってくれたので、きっともうこれで大丈夫でしょう。そこにパパが