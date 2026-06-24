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24日午前5時45分現在、長崎県内の全ての気象警報・注意報は以下の通りです。 【長崎地区全域】 「大雨（土砂災害、浸水害）警報」「雷強風注意報」 【諫早・大村地区全域】 「大雨（土砂災害、浸水害）警報」「雷強風注意報」 【西彼杵半島全域】 「大雨（土砂災害、浸水害）警報」「雷強風注意報」 【雲仙市】 「大雨（浸水害）警報」「雷強風注意報」 【長崎五島全域】 「大雨雷強風波浪注意報」 【平戸・