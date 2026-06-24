6月22日昼過ぎ、不用品の買取業者として訪ねた新潟県妙高市内の住宅で、指輪3個（時価合計約48万円相当）を盗んだ疑いで、大阪府に住む28歳の男が逮捕されました。 窃盗（訪問盗）の疑いで逮捕されたのは、大阪府に住む飲食業の男（28）です。 男は6月22日午後1時過ぎから午後2時半ごろまでの間、不用品の買取業者として訪問した妙高市内の住宅で、指輪3個（時価合計約48万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりま