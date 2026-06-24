ドジャースの大谷翔平投手(31)は23日（日本時間24日）、ミネアポリスでのツインズ戦に「1番・DH」で出場する。前日22日は今季6本目の初回先頭打者本塁打を放ち、メジャー通算300号本塁打まではあと3本。6月は7本塁打と好調で、2戦連発が期待される。一方で前日「6番・右翼」で先発出場したタッカー、捕手のラッシングが先発メンバーから外れた。タッカーは22日のツインズ戦で2回に四球で出塁後、代走を送られ途中交代。球団は