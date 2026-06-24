東京都北区の小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火事について、23日夜、臨時の保護者会が開かれました。一方、校舎は5年かけて建て直すことになり、一部の児童は、ほかの学校に登校する予定だということです。■小学校で火事児童8人、教員ら3人がケガ先週金曜日（19日）、東京・北区の滝野川第三小学校で起きた火事。小学5年生の児童8人と教員ら3人のあわせて11人がケガをしました。このうち児童1人は左腕を骨折し、一時入院し