天皇皇后両陛下が公式訪問先のベルギーで晩さん会に出席し、陛下がスピーチされました。23日、両陛下は首都ブリュッセルの「ラーケン宮」で、国王一家と写真撮影にのぞまれました。王位継承順位1位のエリザベート王女（24）をはじめ、4人の王女・王子は初めての国賓の接遇だということです。その後の晩さん会では、陛下が乾杯の挨拶をされました。「国王・王妃両陛下のご健勝、両国の末永い友好と両国国民の幸せを祈り、杯を挙げた