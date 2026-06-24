プロ野球 パ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。4位日本ハムは5位ロッテに快勝。北山亘基投手が9回を9奪三振、無四球、無失点の快投を見せ、今季2度目の完封で7勝目を挙げました。打ってはレイエス選手にここ5試合で4本目となる16号ホームランが飛び出しています。6位楽天は首位西武に2連勝。2点を追う3回、マッカスカー選手と村林一輝選手のタイムリーで4得点し逆転。その後も得点し山形のファンへ勝利を届けました。敗