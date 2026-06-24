先発不安が忍び寄る中、チームを安堵させたかったはずだ――。右ヒジのコンディション不良に悩まされていたソフトバンクの上沢直之投手（３２）が２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で、戦列復帰。５回３失点で３敗目を喫した。初回から２イニング連続で三者凡退に斬って抜群の立ち上がりを見せたが、３回二死から９番・若月に先制ソロを被弾。５回には３安打を集中されて２点を失った。復帰戦を前に「帰ってきて結果を残