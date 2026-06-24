ＧＬＥＡＴの?太陽?を自称する河上隆一（３７）が、５周年旗揚げ記念大会「ＳＯＮＩＣＷＲＥＳＴＬＩＮＧ」（７月１日、東京・ＳＧＣホール有明）に向け、お花畑トークを繰り広げた。大日本から移籍して２０２１年の旗揚げ戦に出場した河上は、これまでを「僕の人生史上最速の５年間でした。一匹オオカミから『バルクオーケストラ』のリーダーを経て解雇され、記憶はないけど闇落ちしてファイヤー、シャーマンとなり今に至る