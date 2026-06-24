炎上は痛いが、手放しかけた逸材を守る理由にもなる。米メディア「ファンサイデッド」運営のドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」は２３日（日本時間同日）、ドジャースのエメット・シーハン投手（２６）の不振が、逆に迫るロースター判断を容易にしていると報じた。ナ・リーグ西地区首位を独走するチームにとって先発陣の乱れは頭痛の種だが、見方を変えればリバー・ライアン投手（２７）をトレード要員として放出する